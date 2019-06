Mondial féminin - Le Brésil bat l'Italie, termine 3e du groupe C et file en 8es

(Belga) Le Brésil s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Mondial féminin mardi soir à Valenciennes grâce à sa victoire 1-0 face à l'Italie. Les Brésiliennes, troisièmes de la poule C à égalité avec l'Italie (1ère) et l'Australie (2e) mais avec une différence de buts inférieure, sont assurées de figurer parmi les quatre meilleures troisièmes des six groupes.

Après une première période plaisante où l'Italie a fait une meilleure impression, le Brésil a augmenté la pression dans le camp des 'Azzurre'. Le but de la victoire est finalement tombé des pieds de Marta qui a converti un penalty (74e) pour s'offrir un 17e but en Coupe du monde. Un record hommes et femmes confondus pour la joueuse de 33 ans. Dans l'autre rencontre de la soirée, à Grenoble, un quadruplé de Samantha Kerr a permis à l'Australie de soigner sa différence de buts et d'assommer la Jamaïque 1-4. Havana Solaun (49e) a signé le seul but jamaïcain de la compétition. L'Italie, l'Australie et le Brésil comptent six points, mais l'Italie est première grâce à une meilleure différence de buts (+6). Les Australiennes et les Brésiliennes, elles, ont la même différence de buts (+3) mais les premières ont marqué deux buts de plus lors des matches de poule (8 contre 6), et connaissent donc déjà leur adversaire en huitièmes: la Norvège. (Belga)