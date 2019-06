Mardi des blouses blanches: forte mobilisation dans les hôpitaux, bilan mitigé en maisons de repos

Le personnel de santé s’est à nouveau mobilisé en nombre pour le troisième «Mardi des blouses blanches». Le mouvement a été particulièrement bien suivi dans les hôpitaux. Mais le bilan est par contre plus mitigé dans les maisons de repos, auxquelles une attention particulière était pourtant cette fois accordée.

Organisé par la Centrale nationale des employés (CNE), le mouvement vise à mettre en lumière le ras-le-bol et dénoncer la pression et les mauvaises conditions de travail dans le secteur.

«Nous notons une très bonne participation dans les hôpitaux, que ce soit dans le Namurois, le Hainaut, à Bruxelles mais aussi à Liège», relève Yves Hellendorff, secrétaire national CNE Non Marchand, contacté par Belga.

Côté maisons de repos, la mobilisation a particulièrement été forte dans les provinces de Liège et Namur. «À Bruxelles, la participation n’a par contre pas été aussi importante qu’escompté. Il a fallu un peu de temps pour se préparer et se mettre en branle mais on se prépare déjà pour les semaines à venir», note encore Yves Hellendorff.

Le mardi 25 juin, des consultations du personnel seront organisées dans les institutions de soins. Les personnes concernées seront invitées à placer dans des urnes les revendications qu’elles veulent voir porter vers les fédérations patronales et les futurs gouvernements.

La grogne touche le secteur hospitalier depuis le début du mois de juin. Le 3 juin, une grève de 24 heures avait été organisée dans les hôpitaux publics bruxellois du réseau Iris. Le lendemain, la CNE organisait son premier «Mardi des blouses blanches» en Wallonie et à Bruxelles. Le 5 juin, c’était au tour du syndicat libéral de déposer un préavis de grève pour les hôpitaux privés bruxellois. Le Setca, dont la section bruxelloise s’est jointe au troisième «Mardi des blouses blanches», avait quant à lui fermé la marche le 6 juin, en déposant lui aussi un préavis de grève pour tous les hôpitaux de la zone Bruxelles-Hal-Vilvorde.