Assises Liège - "Honteux" qu'aucune circonstance atténuante n'ait été retenue pour Belinda (avocat) (2)

"Je suis vraiment très déçu parce qu'aucune circonstance atténuante n'a été retenue en faveur de Belinda et je trouve cela honteux", a réagi Me Steve Van Laenen, conseil de Belinda Donnay, à l'issue du verdict. L'avocat a refusé d'aller saluer les jurés. Belinda Donnay a été condamnée mardi par la cour d'assises de Liège à la réclusion criminelle à perpétuité. "C'est une décision extrêmement dure", estime son autre avocat, Me Jean-Dominique Franchimont.

"Le jury populaire et la cour ont prononcé une décision extrêmement forte et grave, pour des faits qui l'étaient tout autant", a ajouté Me Franchimont. "Il appartiendra maintenant à Belinda de réfléchir à celle-ci et de se reconstruire."

La cour d'assises de Liège a condamné mardi soir Alexandre Hart et Belinda Donnay à la peine de réclusion criminelle à perpétuité. Dorian Daniels a été condamné à 25 ans de prison. Loïck Masson a écopé d'une peine de 27 ans de prison tandis que Killian Wilmet, mineur au moment des faits, a été condamné à 29 ans de prison. Les condamnations d'Alexandre Hart et de Killian Wilmet ont été assorties de mises à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 15 ans.

Alexandre Hart et Belinda Donnay avaient été déclarés coupables de l'assassinat de Valentin Vermeesch par le jury qui avait aussi déterminé qu'ils avaient poussé la victime à l'eau. Ils étaient auteurs de l'assassinat mais aussi de faits de coups prémédités, de tortures, de traitements inhumains, de menaces de mort, d'attentat à la pudeur, de viol, de détention illégale et de séquestration, le tout avec circonstance aggravante de vulnérabilité de la victime.

Lundi, les avocats de Belinda Donnay avaient plaidé pour une peine entre 25 et 29 ans de prison, "qui laisserait un espoir" à leur cliente. Ses conseils avaient relevé plusieurs circonstances atténuantes dans le chef de l'accusée, parmi lesquelles son parcours de vie atypique, son jeune âge et l'absence d'antécédent judiciaire mais elles n'ont pas été retenues par les jurés.