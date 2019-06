Assises Liège - La cour d'assises "a réussi à faire la part des choses" (avocat Loïck Masson)

"La cour d'assises a réussi à faire la part des choses par rapport à la pression populaire et aux éléments objectifs du dossier", a estimé mardi soir Me Nathan Mallants, avocat de Loïck Masson, condamné à 27 ans de prison. Ce dernier avait, comme les quatre autres accusés, été reconnu coupable de l'assassinat de Valentin Vermeesch mais a été acquitté de la prévention de viol.

"Sa faiblesse d'esprit" a été reconnue, estiment ses avocats. "Mais la remarque lui a été faite qu'il devrait par la suite prendre conscience qu'il est davantage acteur de ce qu'il fait et qu'il a tendance à camoufler ses actes derrière" son handicap mental, poursuit l'avocat.

"Cela me parait juste comme décision et conforme à ce que nous avions demandé", a poursuivi son confrère, Me Arnaud Jaminon. "Je suis content qu'il puisse bénéficier du système d'exécution qui s'adapte à cette peine là. Nous ne ferons rien par rapport à cette décision, notre client l'accepte."