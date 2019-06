"C'est une peine qui a été évaluée en fonction de tous les éléments de l'affaire et je pense que c'est une peine qui est juste dans l'esprit du jury et dans l'esprit de la cour", a réagi mardi Me Xavier Mercier, avocat du plus jeune des accusés, Killian Wilmet (18 ans). Ce dernier a été condamné par la cour d'assises de Liège à 29 ans de prison pour l'assassinat de Valentin Vermeesch. Sa peine est assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 15 ans.

"Je pense que justice est faite", ajoute Me Mercier. "La peine est sévère, elle est terrible mais la peine est aussi porteuse d'espoir. Tout le monde a rencontré un moment donné les aspirations" présentées par Killian Wilmet devant la cour "et c'est une très bonne chose".