Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 19 juin

H & M, Chucky, une veste, un projet top secret, des lunettes noires et même Harvey Weinstein: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 19 juin. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Men in Black: International

Science-fiction de F. Gary Gray. Avec Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Durée: 1 h 55.

Ce que ça raconte

J et K ne sont plus: place au couple formé parH et M (comme c’est drôle, non?), lequel est chargé de dénicher la taupe qui sévit au sein de l’agence.

Ce qu’on en pense

Pourquoi un reboot? On cherche encore tant ce quatrième volet de la franchise n’est qu’un lointain écho de la douce mélodie que constituaient les premiers films, ceux réalisés par Barry Sonnenfeld.

La critique complète

Le daim

Comédie de Quentin Dupieux. Avec Jean Dujardin, Adèle Haenel et Albert Delpy. Durée: 1 h 17.

Ce que ça raconte

Georges, un mec au bout du rouleau, va rencontrer une veste en daim pas comme les autres…

Ce qu’on en pense

Dupieux est un fou. Un génie fou qui rebat les cartes de la fable surréaliste avec un talent qui n’appartient qu’à lui!

La critique complète

Les interviews de Jean Dujardin et Quentin Dupieux

Red Joan

Film d’espionnage de Trevor Nunn. Avec Judi Dench, Sophie Cookson. Durée: 1 h 42.

Ce que ça raconte

Une agente double du KGB est démasquée, soixante ans après les faits. Joan explique pourquoi et comment elle a trahi son pays, l’Angleterre, pendant la guerre froide.

Ce qu’on en pense

Un film d’espionnage scolaire, c’est intéressant, mais on les préfère quand même avec plus d’action.

La critique complète

Carmen et Lola

Drame de Arantxa Echevarria. Avec Zaira Romero et Rosy Rodriguez. Durée: 1 h 47.

Ce que ça raconte

Deux jeunes gitanes aspirent à une autre vie que celle des couches sales et de l’intendance du foyer de leur petit mari.

Ce qu’on en pense

Romance légère qui dépasse le cadre du milieu gitan pour parler aussi de la jeunesse et de ses envies de liberté.

La critique complète

Untouchable

Documentaire d’Ursula Macfarlane. Durée: 1 h 39.

Ce que ça raconte

L’ascension et de la chute du producteur hollywoodien Harvey Weinstein.

Ce qu’on en pense

Un documentaire vital qui nous offre peut-être le plus important: le témoignage des femmes qui ont été agressées.

Beaux-parents

Comédie d’Hector Cabello Reyes. Avec Benabar, Josiane Balasko, Didier Bourdon et Charlie Bruneau. Durée: 1 h 24.

Ce que ça raconte

Harold était le gendre idéal pour Coline et André. Mais Garance, leur fille, vient de le larguer pour suspicion de coucherie, et elle ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Plus facile à dire qu’à faire pour bô-papa et belle-môman…

Ce qu’on en pense

Ambiance vaudeville à l’ancienne. C’est inoffensif, terriblement français dans le mordant mou de l’humour. Bref, modeste et sincère, mais vite oublié.

Queen of hearts

Drame de May el-Toukhy. Avec Trine Dyrholm, Gustav Lindh. Durée: 2 h 08.

Ce que ça raconte

Anne a une vie bien rangée, jusqu’au jour où son beau-fils débarque à la maison. Car belle-maman n’est pas insensible aux charmes de l’adolescence.

Ce qu’on en pense

Le dégel de cette avocate bien sous tous rapports s’avère plus émouvant que ne laissait présager l’atmosphère glaciale des premiers plans.

Child’s play

Film d’horreur de Lars Klevberg. Avec Aubrey Plaza et Gabriel Bateman. Durée: 1 h 32.

Ce que ça raconte

Une poupée qui parle se lie d’amitié avec un jeune garçon, mais devient vite (mortellement) possessive.

Ce qu’on en pense

Une nouvelle version assez jubilatoire (pour les fans de films d’horreur) et surtout très gore. Vous êtes prévenus!

M

Documentaire de Yolande Zauberman. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

Menahem Lang est acteur et chanteur. Mais dans M, il est le sujet d’un film parti sur les traces d’un passé douloureux, qui l’a vu se faire abuser par les rabbins de sa communauté juive orthodoxe.

Ce qu’on en pense

Étonnamment, Menahem, dit «M», ne règle pas ses comptes, mais cherche davantage à comprendre et à lever le voile sur des pratiques facilitées par l’opacité du milieu qui l’a vu grandir. Puissant. Et parfois troublant.