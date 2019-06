Hiboux et prises de bec pour la jeune société montoise Hellion Cat

Un nouveau jeu de société montois s’apprête à débouler sur la table du salon.

L’an dernier, la start-up montoise Hellion Cat spécialisée dans le secteur du jeu vidéo et de la création virtuelle déboulait sur les tables de jeu avec «Cat’astrophes». Ce jeu, imaginé par le fondateur de la société Ludovic Mahieu, a permis à Hellion Cat de diversifier ses activités et avait reçu un bon accueil lors d’une campagne de financement participatif. 30 000 euros avaient été récoltés, alors que l’objectif était fixé à 5 000 euros.

En 2019, Hellion Cat poursuit sur sa lancée et troque les poils pour des plumes avec Owly Tribe, où les chats font place aux hiboux. Dans ce jeu familial pour 2 à 6 joueurs, chacun incarne un chef de clan luttant pour la place très convoitée de Grand Hibou. Les joueurs doivent stratégiquement placer de fidèles guerriers afin de réaliser des hauts faits, et collecter un maximum de totems. C’est à nouveau Ludovic Mahieu qui s’est collé à l’écriture du jeu, en tandem avec Matthieu Clamot, second directeur éditorial de Act in Games.

Pour développer ce jeu, Hellion Cat s’est de nouveau appuyé sur une campagne de financement participatif, avec succès là encore.L’objectif de 10 000 € a été atteint en à peine 13 heures, prouvant qu’Hellion Cat peut s’appuyer sur une solide base de fans. Ils sont au total 413 contributeurs à avoir engagé 16 201€ pour soutenir ce projet.

La sortie du jeu est prévue à la fin de ce mois. Les illustrations sont signées Eleanor Ernaelsteen, qui avait déjà signé celles de Cat’astrophe. Owly Tribe sera traduit en quatre langues (français, anglais, allemand et espagnol), avec l’objectif d’une distribution mondiale. Le jeu devrait être facilement trouvable, son prédécesseur ayant trouvé place dans les rayons d’une grande chaîne comme la Fnac.

Et les chats justement, sont-ils abandonnés? Non, puisqu’après le jeu de plateau en 2018, une adaptation sur téléphone mobile de Cat’astrophes est prévue, ainsi qu’un jeu vidéo à destination des PC et consoles.

+ RELIRE | Quand les bêtises de chats inspirent « Cat’astrophes »