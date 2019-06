Panne mondiale pour Google Agenda

Impossible d’accéder à la page web de l’agenda Google. Une panne a été signalée depuis 16h22.

C’est une page presque blanche qui vous attend si vous consultez votre agenda Google en ligne. Une panne perturbe en effet ce service. Google en est conscient et a posté ce message: «Nous étudions actuellement les rapports d’incident relatifs à Google Agenda. Nous vous fournirons plus d’informations dès que possible. Les utilisateurs concernés ne peuvent pas accéder à Google Agenda.»

À noter que l’accès de Google Agenda fonctionne sur l’application mobile.