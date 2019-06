Alejandro Valverde effectue sa rentrée cette semaine en France

Le cycliste espagnol Alejandro Valverde fera son retour cette semaine sur la Route d’Occitanie (cat. 2.1), plus connue sous le nom de Route du Sud.

Le champion du monde de 39 ans est resté sur la touche pendant plusieurs semaines après une chute dans Liège-Bastogne-Liège.

L’Espagnol de 39 ans a également dû renoncer au Tour d’Italie. Il a lutté contre un oedème du sacrum, un os dans la colonne vertébrale.

«C’est très dommage de ne pas avoir pu participer à une grande course comme le Giro, mais je dois faire attention à mon corps et me remettre en forme pour obtenir les meilleurs résultats possibles le reste de l’année», avait dit Valverde à l’époque.

Il revient dans une course qu’il a gagnée l’année dernière. Cette saison, le leader de Movistar n’a remporté qu’une seule victoire avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules: la 3e étape du Tour des Emirats Arabes Unis le 26 février.

La 43e Route d’Occitanie se déroule de jeudi à dimanche.