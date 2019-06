Le jeu vidéo en streaming de Proximus est-il fait pour vous?

Proximus s’associe à l’expert du «cloud gaming» Shadow. Pour le meilleur ou pour le pire? Test et analyse.

Distribué dès la rentrée, le prochain décodeur Proximus Pickx (anciennement Proximus TV) introduira un nouveau service payant : le jeu vidéo en streaming.

Animé par le système d’exploitation Android, le boîtier abritera une application susceptible de vous connecter aux serveurs (ordinateurs) de la plate-forme française de «cloud gaming» (jeu dans le cloud) Shadow.

Si le partenariat est exclusif, Shadow est déjà disponible en Belgique à partir d’un ordinateur (PC, Mac), d’un smartphone et d’une tablette.

Ce service est-il fait pour vous? Comment fonctionne-t-il? À quels prix ?

Nous avons testé le système. Nous le décortiquons en 7 points.

Le décodeur version 7 de Proximus Pickx ouvrira de nouvelles options, donc celle du «cloud gaming». Internet

1. Le principe

Le PC évolue constamment. Le processeur gagne en puissance, tout comme la carte graphique. La quantité recommandée de RAM (mémoire vive) suit la même tendance.

La situation est d’autant plus critique pour l’ordinateur dédié au jeu vidéo. Force brute et vélocité sont requises pour donner vie aux jeux les plus récents, dans les meilleures conditions visuelles et sonores.

Vous ne souhaitez pas investir régulièrement dans la mise à niveau de votre machine?

Le service de «cloud gaming» Shadow se fait fort de vous donner accès à distance à un PC Windows 10 haut de gamme.

Concrètement: -Vous souscrivez un abonnement Shadow. -Vous installez l’application Shadow sur PC, Mac, smartphone et/ou tablette. -Via cette «appli» et votre connexion Internet, vous accédez en streaming à un PC Windows 10 de haut vol. -Les serveurs de Shadow assurent toutes les tâches de calcul. -Votre PC / Mac / tablette / smartphone reçoit les données (images, sons) au compte-gouttes.

Via votre «ordi» classique par exemple, aussi modeste soit-il, vous gérez une sorte de PC dans le PC.

2. La connexion

Une connexion Internet stable et rapide est essentielle au moment d’accéder à votre PC virtuel Shadow, à partir d’un PC, d’un Mac, d’une tablette ou d’un smartphone.

Shadow recommande un débit minimal de 15 mégabits par seconde pour profiter du service «dans de bonnes conditions».

3. Les jeux

À ce stade précis, vous disposez d’un accès à distance à un PC virtuel sous Windows 10… absolument vierge du moindre jeu.

Libre à vous d’y installer vos comptes à des services de jeux comme Steam, Uplay de Ubisoft, Origin d’Electronic Arts…

Si vous avez déjà acheté des titres sur ces plates-formes, vous pourrez les télécharger et les installer sur le disque dur (256 gigabits de stockage) de votre PC Shadow.

Hélas, il n’est pour l’instant pas possible de piocher dans un catalogue de jeux directement associé au coût de l’abonnement.

Shadow n’est pas (encore?) le Netflix du jeu vidéo.

4. Le prix

Découvrir Shadow l’espace d’un mois coûte 29€.

Ensuite, deux options cohabitent :

-39€ par mois, sans engagement de durée.

-29€ par mois, à condition de s’engager pour douze mois.

Bref, le «cloud gaming» est une option coûteuse. Un an d’abonnements à 29€ par mois correspond au coût d’une console PlayStation 4 assortie d’un jeu.

5. La facilité

Même si aucune tâche de mise en route n’est insurmontable, Shadow n’est pas un service grand public. La plate-forme n’est pas immédiatement fonctionnelle dès la procédure de souscription de l’abonnement bouclée.

Après avoir vaincu quelques petits écueils, vous vous retrouvez face à un Windows 10 des plus classiques, vierge comme au premier jour.

Vous devez installer manuellement vos jeux, contourner des obstacles comme la configuration par défaut du clavier en mode Français (France), au lieu de Français (Belgique).

6. La concurrence

Google Stadia s’imposera en novembre comme le concurrent majeur de Shadow.

Contre 9,99€ par mois, l’abonnement Stadia Pro vous permettra de profiter en streaming des jeux vendus par les partenaires, mais aussi de ceux issus d’un catalogue appelé à s’étoffer au fil des mois.

Les serveurs de Google prendront en charge les tâches de calcul et la distribution en streaming des données générées (images, sons).

Il sera possible d’accéder à Stadia Pro à partir du navigateur Google Chrome ou du module Chromecast Ultra.

Bref, Stadia Pro sera moins riche que Shadow, mais sera certainement plus simple d’emploi, tout en vous ouvrant les portes d’une sélection de titres triés sur le volet.

Google se lancera en novembre dans l’arène du jeu en streaming avec son service Google Stadia. Internet

Disponible en 2020, l’édition gratuite de Stadia s’appuiera exclusivement sur la vente de jeux.

7. Les inconnues

Dans sa forme actuelle, Shadow est un produit de niche, réservé aux joueurs exigeants, prêts à débourser une somme conséquente pour profiter des jeux les plus récents dans les meilleures conditions.

Le service requiert un minimum de maîtrise et de connaissances.

Comment sera-t-il intégré au nouveau décodeur Proximus Pickx?

Il faut espérer que la plate-forme sera à cette occasion revue, corrigée, adaptée au grand public. Au risque sinon de rester dans l’ombre.

En 2012, Belgacom à l’époque avait déjà connu une expérience malheureuse avec le jeu en streaming du pionnier américain OnLive.