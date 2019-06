Luc Nilis devient entraîneur-adjoint du VVV Venlo

Luc Nilis va faire son retour sur un petit banc en tant que T2.

Robert Maaskant est le nouvel entraîneur du VVV Venlo, club de Eredivisie néerlandaise. Âgé de 50 ans, Maaskant quitte son poste de directeur technique du Almere City FC (D2) et retrouve une fonction de T1. Il sera le patron sportif de l’entraîneur-adjoint et ancien Diable rouge Luc Nilis. Ce dernier, âgé de 52 ans, officiait en 2015 comme entraîneur des attaquants au PSV Eindhoven, un des clubs où il a fait fureur dans les années 90.

Maaskant succède à Maurice Steijn, qui a signé un contrat lucratif avec Al Wahda aux Emirats arabes unis.

VVV, douzième la saison dernière en D1 néerlandaise, a présenté Maaskant mardi. L’ancien milieu de terrain a commencé sa carrière d’entraîneur à RBC Roosendaal en 1999 et a ensuite travaillé pour de nombreux clubs au pays et à l’étranger. Le NAC Breda, Willem II, le Dinamo Minsk et le Wisla Cracovie polonais figurent entre autres sur son CV.

Maaskant est bien connu de Stan Valckx, le directeur technique du VVV Venlo. Le duo a déjà travaillé ensemble au Wisla Cracovie.