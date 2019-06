Les parcs bruxellois fermés dès mardi soir en raison des orages et rafales de vent

Mardi soir et durant toute la journée de mercredi, des épisodes orageux parfois intenses sont à craindre. AFP

Des orages sont attendus en soirée et au cours de la nuit. En prévision, les parcs bruxellois seront fermés.

Les parcs de la Région Bruxelles-capitale seront fermés dès mardi soir en raison des orages et rafales de vent annoncés, annonce Bruxelles Environnement par communiqué.

Une évaluation de la situation sera effectuée mercredi à midi afin de décider de maintenir ou non la fermeture.

Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler dans l’ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêt) et en particulier à proximité des arbres.

Les parcs seront interdits d’accès au public et rouverts après inspection, nettoyage et sécurisation. Les espaces verts ne bénéficiant pas de dispositifs de fermeture seront pourvus d’avis aux entrées et les gardiens informeront le public.