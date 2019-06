Philippe Courard reprend provisoirement la présidence du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Les 94 députés du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont prêté serment mardi après-midi à l’occasion de la séance d’installation de leur assemblée. Assemblée qui sera présidée, dans un premier temps, par Philippe Courard.

L’assemblée de la Fédération Wallonie-Bruxelles rassemble les 75 députés wallons, complétés par 19 députés bruxellois désignés par leur parti au prorata de leur poids électoral en Région bruxelloise.

Après une rapide vérification de leurs pouvoirs par une commission composée de 7 membres tirés au sort, les députés ont, par ordre alphabétique, chacun prononcé le serment légal: «Je jure d’observer la Constitution».

Sur base des élections du 26 mai dernier, l’assemblée renouvelée compte désormais 28 députés PS (-8), 23 MR (-5), 16 Ecolo (+10), 13 PTB (+11), 11 cdH (-5) et 3 DéFI (=).

Les deux élus germanophones au Parlement de Wallonie y sont remplacés par leur 1er suppléant respectif, à savoir Charles Gardier (MR) et Matthieu Daele (Écolo).

Elus au sein de l’assemblée, les ministres démissionnaires wallons et communautaires Demotte, Marcourt, Greoli, Collin, Schyns, Borsus, De Bue, Crucke et Jeholet ont également prêté serment mardi. Ils pourront cumuler leurs fonctions pour six mois maximum.

Pour quelles matières?

Etabli à Bruxelles, le Parlement de la Fédération est pour mémoire appelé à contrôler le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et à légiférer sur les matières communautaires que sont l’enseignement, l’enseignement supérieur, la culture, la politique de l’enfance et de l’aide à la jeunesse, les médias, les sports, etc.

Philippe Courard, en attendant

Outre leur prestation de serment, les députés de la Fédération ont également reconduit mardi, mais à titre provisoire, le socialiste Philippe Courard à la présidence de l’assemblée. Le perchoir pourrait en effet changer de main après la formation de la prochaine majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le perchoir pourrait en effet changer de main après la formation de la prochaine majorité en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Philippe Courard occupe la présidence du Parlement de la Fédération depuis décembre 2014.

Un nouveau Bureau de l’assemblée

Les députés de la Fédération ont aussi composé mardi le Bureau de leur assemblée. Ils ont élu à cet effet Sybille de Coster-Bauchau (MR) à la 1re vice-présidence, Mathieu Daele (Écolo) à la 2e, et André Frédéric (PS) à la 3e.

La première secrétaire du Bureau du Parlement sera Alice Bernard (PTB). Françoise Schepmans (MR) a été désignée 2e secrétaire, et Mathilde Vandorpe (cdH) comme 3e secrétaire du Bureau.