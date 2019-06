Des averses orageuses attendues ce mardi soir et cette nuit

Mardi soir, des averses orageuses seront encore possibles localement, avec éventuellement quelques chutes de grêle. Dans la nuit, après une longue accalmie, l’instabilité se renforcera et des averses orageuses plus organisées s’avanceront vers l’ouest et la partie centrale du pays. kulkann – stock.adobe.com

Mardi après-midi, le temps sera chaud et le ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux, annonce l’Institut royal de météorologie.

Des nuages cumuliformes se développeront et l’une ou l’autre averse orageuse pourra plus tard éclater de manière isolée. De la grêle n’est pas exclue. Les maxima seront compris entre 24° et 28° dans l’intérieur du pays avec un vent faible de direction variable. Au littoral, les températures ne dépasseront que légèrement la barre des 20°, sous un vent modéré de nord à nord-est.

Mardi soir, des averses orageuses seront encore possibles localement, avec éventuellement quelques chutes de grêle. Dans la nuit, après une longue accalmie, l’instabilité se renforcera et des averses orageuses plus organisées s’avanceront vers l’ouest et la partie centrale du pays. Les températures ne redescendront pas en dessous de 14° à 18°. Le vent sera faible à modéré de direction variable ou de secteur sud.

Durant toute la journée de mercredi, des épisodes orageux parfois intenses sont à craindre et les maxima iront de 22° à 27°.

Jeudi, il y aura encore quelques averses, surtout l’après-midi, sous 23°.

Vendredi, le temps sera généralement sec et les températures maximales atteindront les 22°.

Samedi, le temps sera plus chaud avec du soleil et un risque d’orages.