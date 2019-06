Écolo demande d’écarter Van Langenhove de la tribune pour la prestation de serment

La co-présidente d’Écolo Zakia Khattabi a réclamé mardi que l’élu Vlaams Belang Dries Van Langenhove, inculpé la veille pour racisme et négationnisme, soit écarté de sa fonction d’assistant du président de la Chambre jeudi à l’occasion de la prestation de serment des députés.

La présence d’un élu d’extrême droite à la tribune pour la prestation de serment – le règlement de la Chambre prévoit que le président soit assisté à cette occasion des deux plus jeunes députés, en l’occurrence Melissa Hanus (PS) et Dries Van Langenhove – gênait déjà considérablement nombre d’élus.

«Avec cette inculpation en plus, cela devient inacceptable. On ne peut pas laisser un peu plus salir cette institution», a affirmé Mme Khattabi à l’agence Belga. Elle rappelle que M. Van Langenhove a été laissé en liberté sous conditions, l’une d’entre elles étant une visite guidée de la caserne Dossin, du mémorial, du musée et du centre de documentation sur l’Holocauste et les droits de l’Homme à Malines.

Zakia Khattabi appelle les partis démocratiques et les membres du Bureau sortant à éviter un tel scénario, en faisant en sorte que le fondateur de Schield & Vrienden ne soit pas à la tribune pendant la prestation de serment.