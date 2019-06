Diables Rouges - Roberto Martinez sur le possible transfert de Lukaku: "Il est prêt pour un nouveau défi"

(Belga) Roberto Martinez a beau se trouver en Italie pour soutenir les espoirs belges à l'Euro, il n'a pas pu éviter de donner son avis sur différents dossiers de transfert concernant plusieurs de ses joueurs de l'équipe A. Certains Diables Rouges pourraient changer de club. Romelu Lukaku est l'un d'eux. "Romelu est prêt pour un nouveau défi", a déclaré le sélectionneur à la presse. "Je pense qu'il ira en Italie."

Plusieurs Diables Rouges ont déjà réglé leur transfert. "Tant Dedryck Boyata (du Celtic à l'Hertha Berlijn) qu'Eden (de Chelsea au Real Madrid) et Thorgan Hazard (de Gladbach à Dortmund) ont effectué un pas en avant. D'autres Diables vont plus que probablement changer de club. C'est aussi important en vue de l'Euro qu'ils se trouvent dans une bonne équipe où ils peuvent jouer beaucoup." "En ce qui concerne Romelu, je pense que c'est clair qu'il est prêt pour un nouveau défi", a confié Martinez. "Un transfert serait bon tant pour le joueur que pour le club. Et si les deux parties y trouvent un avantage, un changement de club arrive généralement. La Serie A me semble un bon choix pour lui, mais si je pense qu'il peut gérer n'importe quelle compétition. Je trouve que son passage à Manchester United n'est certainement pas un échec. L'équipe n'a pas presté de manière optimale et les joueurs importants - comme Romelu ou Paul Pogba - ont été visés." Un autre dossier important concerne Yannick Carrasco. L'ailier, en Chine depuis février 2018, n'a pas caché ses envies de revenir en Europe. Le sélectionneur comprend cela. Martinez souligne qu'un retour ne ferait aucune différence par rapport à sa présence dans le noyau de l'équipe nationale. "Yannick était parti en Chine avant la Coupe du monde pour être en super forme au moment de débuter le tournoi. Il ne jouait qu'un match par semaine et était donc reposé. Je sens qu'il veut revenir en Europe et j'espère pour lui que cela rentrera dans l'ordre." Toujours en Chine, on retrouve également Marouane Fellaini et Mousa Dembélé. Fellaini a indiqué qu'il ne souhaitait plus être sélectionné. Dembélé n'a pas été repris par Martinez lors du dernier rassemblement. Le sélectionneur n'a pas programmé de tenter de convaincre Fellaini de revenir sur sa décision. "Marouane avait le sentiment de vouloir arrêter en tant que Diable Rouge. Je ne vais pas le rappeler dans le groupe. Je veux créer un groupe solide en vue de l'Euro. Ce que je n'exclus pas, c'est que Marouane commence à penser différement. Dans ce cas, nous en parlerons certainement. En ce qui concerne Mousa, je veux voir en septembre à quel point il est en forme. Il n'est certainement pas écarté du groupe." (Belga)