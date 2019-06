Euro espoirs 2019 - Roberto Martinez sur la défaite des Diablotins: "Un manque d'expérience dans un tournoi"

(Belga) Roberto Martinez a été un spectateur attentif du premier match des Diablotins à l'Euro U21, dimanche. Les jeunes Diables se sont inclinés 3-2 contre la Pologne. "Nos gars étaient meilleurs dans le jeu et avaient plus de talent, mais la Pologne a affiché une vraie mentalité de vainqueurs", a résumé Martinez lors d'un entretien avec la presse lundi.

"Nos espoirs doivent encore apprendre cela, ils doivent apprendre à gagner des matchs. Cela fait partie de leur développement. J'ai trouvé que nous avions très bien commencé. Les ailiers Mbenza et Lukebakio ont bien élargi le jeu, dans l'entrejeu il y avait un bon travail d'échange entre Heynen et Mangala et Siebe Schrijvers a créé des possibilités. Nous aurions pu mener non pas 0-2, mais même 0-3. Après le premier but adverse, nous avons perdu notre jeu. Nous étions pourtant bien préparés. Mais c'est un processus que les garçons doivent suivre. Tu as vu que notre équipe n'a pas d'expérience dans un tournoi. C'est une leçon pour l'avenir. Dans un scénario idéal, mes Diables Rouges ont déjà disputé l'Euro avec les espoirs. Ainsi, chacun a déjà disputé une phase finale avant de participer à un grand tournoi avec les Diables Rouges. A présent, il y aura l'Espagne, un adversaire redoutable. Le plus importants est que les joueurs montrent qu'ils sont à nouveau prêts mentalement. Ils doivent tout donner afin de pouvoir quitter le tournoi sans regret." Le sélectionneur a évoqué le cas de Youri Tielemans, qui ne figure pas dans la sélection alors qu'il a toujours l'âge pour disputer l'Euro espoirs. "C'est très clair pour moi", a expliqué Martinez. "A l'Euro espoirs, l'objectif est d'élever ton niveau jusqu'à celui des équipes A. Youri a atteint ce niveau depuis longtemps. Il a déjà connu cette progression et a même disputé la Coupe du monde avec nous." Roberto Martinez a reconnu que différents joueurs des espoirs se trouvent dans le radar des Diables Rouges. "J'aurais déjà pu appeler plusieurs joueurs du noyau chez les Diables Rouges. Si les espoirs ne s'étaient pas qualifiés pour l'Euro, je l'aurais probablement déjà fait." Yari Verschaeren a aussi tapé dans l'œil du sélectionneur. "Je trouve très beau de le voir jouer ici. Il est passé des U17 aux U21. Yari a connu un développement fantastique." Ce qui ne signifie pas que Verschaeren ou d'autres jeunes talents soient prêts pour les Diables Rouges après seulement six mois dans le football professionnel. "Mon opinion est qu'un jeune doit avoir disputé au moins une cinquantaine de matchs au plus haut niveau. Tu as besoin de ce temps pour pouvoir vraiment juger les qualités de quelqu'un. Tu dois te montrer patient. Les jeunes devraient prendre Eden Hazard comme exemple. Il rêvait en étant petit de jouer pour le Real Madrid. Il a dû attendre jusqu'a ses 28 ans, mais il a réussi." (Belga)