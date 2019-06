Les parlementaires germanophones ont prêté serment ce lundi à Eupen

La séance inaugurale du Parlement germanophone s'est tenue ce lundi à Eupen. Les vingt-cinq élus germanophones se sont retrouvés à 17h00. Après une suspension de séance qui a permis à la commission chargée de la validation des élections de préparé son rapport, les députés germanophones ont prêté serment.

Pascal Arimont (CSP) a renoncé à son mandat et est remplacé par sa première suppléante, Sandra Houben Meessen.

Parmi eux, il y a huit nouveaux élus à savoir Inga Voss Werding et Andreas Jerusalem pour Ecolo, Colin Kraft et Jolyn Huppertz pour le CSP, José Grommes (ProDG), les socialistes Celine Kever et Edmund Stoffels et enfin, Diana Stiel (Vivant).

La plus importante force politique est le parti du ministre-président Oliver Paasch, ProDG, qui compte six sièges. Il est suivi par les socio-chrétiens du CSP qui en comptent six également mais qui siègeront sur les bancs de l'opposition puisque la majorité sortante, ProDG, PFF et SP a été reconduite, avec une courte majorité de 13 sièges sur 25, quelques jours après le scrutin.

Ecolo et Vivant qui comptent chacun trois élus, soit un de plus que lors de la dernière législature, composeront la minorité, avec le CSP.

Karl-Heinz Lambertz a, pour sa part été élu à la fonction de président de l'hémicycle qu'il avait exercée en début de mandature précédente.

Les quatre ministres à savoir Oliver Paasch (ProDG), Harald Mollers (ProDG), Antonios Antoniadis (SP) et Isabelle Weykmans (PFF), ont également prêté serment. Ils ont été remplacé au sein de l'assemblée par leurs suppléants respectifs, à savoir: Joseph Hilligsmann, Freddy Cremer, Charles Servaty et Evelyn Jadin. Oliver Paasch se rendra ce mardi chez le Roi.

Au cours de cette séance inaugurale, le libéral Alexander Miesen a été désigné en tant que sénateur.

Les tensions entre majorité et opposition se sont déjà faites ressentir lors de l'attribution des présidences des commissions dont deux seront présidées par des membres de ProDG, une par le SP et une autre par les libéraux. Les partis de l'opposition auraient préféré que les postes soient répartis entre les quatre plus importantes forces politiques.