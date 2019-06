La rue des Rôtisseurs en piétonnier les week-ends d’été

La formule a été testée avec succès l’été dernier. La rue des Rôtisseurs sera en piétonnier les week-ends dès le 29 juin.

Pas question de s’aventurer en voiture dans la rue des Rôtisseurs à Huy, les week-ends d’été, à partir du 29 juin. La borne à l’entrée de la rue sera relevée pour passer en mode piétonnier du samedi midi au lundi 6 h du matin.

«On s’est basé sur l’expérience de l’année passée, évoque Éric Dosogne, l’échevin du Commerce. Au départ, comme toute modification, ça ne faisait pas l’unanimité près des commerçants de la rue. Au final, le bilan était positif. Même si la commerçante à la base de cette demande n’est aujourd’hui plus présente, on reconduit le processus. Il permet de rejoindre l’espace piétonnier de la place Saint-Séverin à la grand-place. Cela forme un ensemble sécurisant pour les enfants et je pense notamment à la longue file d’attente qui se crée devant le glacier par beau temps. Cela a toujours été ainsi dans cette rue. La cohabitation entre voitures et piétons n’a jamais été facile quand il fait beau. Ici, on règle le problème les week-ends d’été.»