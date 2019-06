FESTIVALS | «Pas de violence pour la violence»

SERIE 1/11 Ils sont rares les groupes belges au Graspop: on les compte sur les doigts d’une main. Et parmi eux, Concealed Reality.

Concealed Reality mélange les genres et les influences pour produire un metalcore technique à la fois mélodique et agressif. Le groupe sera peu sur scène cet été. C’est que, les cinq gars de Concealed Reality préparent leur premier album et voilà, quand on bosse comme un artisan, seul et en autoproduction, ça prend du temps. «On a fait quelques concerts pour garder le rythme, dit James, le chanteur, mais on se concentre surtout sur les nouvelles chansons». Après un premier EP six titres fin 2017, Synapses, ils espèrent sortir l’album l’an prochain. Enfin, on verra.

Deux Flamands, deux Bruxellois, un Wallon

Le groupe est basé à Bruxelles, mais résume la Belgique à lui tout seul: un guitariste (Namurois) et un chanteur installés à Bruxelles, l’autre guitariste, comme le bassiste qui viennent de Flandre et le batteur qui vient d’Arlon toutes les semaines pour répéter à Vilvorde. Deux Flamands, trois francophones. Moyenne d’âge: 26 ans.

Le groupe existe depuis fin 2013 et a connu de nombreux changements dans son line-up. L’élément qui a accéléré les choses, c’est leur participation au tremplin Concours circuit, dans sa version «loud» en 2017: un programme qui accompagne tous les deux ans des artistes de la Fédération Wallonie Bruxelles dans la veine rock dur et metal. Un coaching scénique, mais aussi une aide pour trouver des dates de concert, des subsides… «Ils nous ont aussi poussés à sortir l’EP.» Un support indispensable pour démarcher labels et organisateurs d’événements. Bref, ils sont devenus plus pros et plus organisés.

Un style qui évolue

«Le premier EP, questionnait surtout le monde qui nous entoure, détaille James qui écrit aussi les textes. L’album parlera plus de thèmes personnels, des expériences que j’ai vécues ces dernières années, mais dans lesquelles tout le monde peut se retrouver.» Et puis il y a un sixième membre: les samples, assure Zakk, guitariste et compositeur. «On veut dépasser les clichés, amener de l’émotion et des couches de son. Pas de la violence pour la violence. On n’écoute pas que du metal, on peut être touchés par n’importe quel style de musique.»

Devenir un groupe qui compte

La scène metal belge est en constante évolution, elle est riche est variée. «Mais aucun groupe ne tire vraiment son épingle du jeu». Il manque de salles subsidiées dans le sud du pays, alors qu’en Flandre, une politique plus active de financement rend la scène metal plus visible, résument-ils.

Ils rêvent de devenir un groupe fédérateur comme a pu l’être Channel Zero fin des années 90. Ils disent ça sans prétention, mais avec beaucoup d’ambition. «On a fait évoluer notre musique, on travaille dur pour prouver qu’il faut compter sur nous!»

Leur tout premier Graspop - C’est un jury du festival qui a invité Concealed Reality à jouer. Ils seront sur la Red Bull Metal Dome à 18 h 35 jeudi, lors de la soirée d’ouverture du festival. Sur les cinq gars, un seul a déjà foulé la plaine de Dessel. Mais tous savent l’importance d’une telle date: jouer devant 4 000 à 5 000 personnes dans le plus gros festival belge de metal, ça construit une réputation… ou ça la démolit. Bref, Concealed Reality bosse dur pour assurer. «On veut montrer notre nouvelle musique qui a pas mal évolué, qui est beaucoup plus technique. On espère qu’on sera prêts, on stresse un peu…», dit James. «Le Graspop, c’est une énorme étape, enchaîne Zakk, guitariste. C’est un festival incontournable en Belgique. Même mon père qui n’écoute pas de metal m’en a parlé. Il est super-fier». Daan l’autre guitariste confirme: toute sa famille est derrière lui. «C’est le top du top dans chaque genre de metal. Dès qu’un groupe est en vogue, il se retrouve au Graspop. C’est vraiment un festival de référence. Et puis le fait d’y avoir joué, va nous aider à trouver des dates plus facilement après, je pense.»