Le permis pour la station de métro Lemonnier a été accordé par la Région. La STIB prévoit de creuser dès 2020. 7 ans de travaux sont prévus. Dans le quartier Stalingrad-Lemonnier, les commerçants sont angoissés. Le chantier, la boue, les trottoirs éventrés: ils estiment que ça pourrait faire plonger le chiffre de 40%. Et les forcer à baisser le volet. On a bu un café et mangé une crêpe chez eux.