TC Tournai - Peine de travail pour l'ancien gendre de Mobutu, coupable d'une escroquerie

Le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Tournai, a prononcé lundi une peine de travail de 120 heures (ou 12 mois de prison) contre un ancien gendre du maréchal Mobutu, reconnu coupable de faux, usage de faux et escroquerie au préjudice d'une société de droit suisse. Cette dernière lui avait avancé un acompte de 225.000 euros pour la livraison de 286 kilos d'or appartenant à son ex-femme, l'une des filles du chef d'Etat africain, en avril 2014. L'ex-gendre devra rembourser.

Le prévenu, qui a mené un train-de-vie "qui dépasse l'entendement", selon son avocat, lors de la toute-puissance de son beau-père touche aujourd'hui une maigre pension pour personne handicapée. En avril 2014, il a signé une convention avec une société de droit suisse pour la livraison de 286 kilos d'or.

Cet or appartenait à son ex-femme, dont il s'était séparé peu après la mort de Mobutu, survenue en septembre 1997. Il n'a jamais pu livrer cet or et il a donné une fausse adresse au Luxembourg. Par contre, il a rapidement dilapidé l'acompte de 225.000 euros dans des voyages et des séjours dans des hôtels de luxe.

La société de droit suisse lui réclamait cette somme, majorée des intérêts compensatoires depuis avril 2014. Le tribunal a suivi cette demande.

Sur le volet pénal, une peine de travail de 120 heures a été prononcée.