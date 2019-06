Assises Luxembourg - Les proches des victimes évoquent le couple et leur jeune fils laissé orphelin

Les membres de la famille de Nathan Kettani et Vinciane Lamoot, les victimes du double meurtre de Ronzon (Rendeux), ont demandé, lundi, à témoigner spontanément devant la cour d'assises du Luxembourg pour évoquer le souvenir de leurs proches. Le jeune fils du couple, âgé de 20 mois lorsque ses parents avaient été tués au domicile familial, et qui avait lui été laissé en vie, a aussi été évoqué.

Nathan Kettani et Vinciane Lamoot se connaissaient depuis leur adolescence, à l'école secondaire, mais ils ne sont mis en couple que des années plus tard. Le couple vivait dans la maison familiale de Nathan Kettani à Ronzon, que la mère de la victime avait mis à leur disposition alors qu'ils allaient eux-même devenir parents.

"Ma fille était heureuse car elle voulait un travail, une maison, un mari et construire une famille", a mis en avant la mère de Vinciane Lamoot. Au moment des faits, la victime était enceinte de son deuxième enfant. La famille avait appris l'heureuse nouvelle quelque temps avant que le couple ne soit tué. Leur jeune fils, qui pensait devenir grand frère, a été pris en charge par la sœur de Vinciane Lamoot.

"Il y a un petit garçon qui ne pourra plus jamais dire 'maman' ou 'papa', ou offrir de cadeaux à la fête des mères ou à la fête des pères. Mais il est élevé désormais par un couple qui lui donne tout l'amour possible", a ajouté la mère de Vinciane Lamoot. Elle s'est aussi adressée aux accusés. "Je leur demande de nous donner la vérité. Car même leurs enfants méritent de la connaître", a-t-elle exprimé à l'égard des accusés, en leur demandant de penser également à l'enfant de Nathan Kettani et Vinciane Lamoot

La maman de Nathan Kettani, et autre grand-mère de l'enfant du couple, a parlé d'un petit garçon qui "évolue très bien mais qui se pose des questions". L'enfant sait que ses parents sont morts tués. "Lorsqu'il veut envoyer des messages à son papa ou sa maman, nous lui avons acheté des ballons pour envoyer dans le ciel", a raconté la mère de Nathan Kettani.

La sœur aînée de Vinciane Lamoot, tutrice de l'enfant, et son mari l'élèvent avec leur propre fils, qui a quasi le même âge. "Nous ne cachons rien et nous lui avons expliqué les choses avec des mots d'enfant. Il grandit dans une famille qui a des valeurs", a-t-elle témoigné. Son mari a, lui, confié que chacun "essayait de remonter la pente".

Les derniers témoins seront entendus mardi. Les plaidoiries débuteront mercredi.