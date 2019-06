Van Uytvanck se qualifie pour le 2e tour au tournoi de Majorque

Alison Van Uytvanck (WTA 57) s’est qualifiée pour le deuxième tour du tableau final de l’Open de Majorque de tennis, épreuve WTA International jouée sur gazon dotée de 250.000 dollars, lundi en Espagne.

La Grimbergeoise a battu la Tchèque Katerina Siniakova (N.8/WTA 38) en trois sets, 6-2, 3-6 et 6-3 en 1 heure et 49 minutes de jeu. Elle rencontrera au deuxième tour (8es de finale) l’Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 358), 25 ans, ou la Chinoise Yafan Wang, 25 ans aussi, 58e mondiale.

Ysaline Bonaventure (WTA 118) avait rejoint en début de journée le tableau final grâce à sa victoire au 2e tour qualificatif sur la Suissesse Jill Teichmann (N.5/WTA 94) 6-3 et 6-3. Elle sera l’adversaire d’Angelique Kerber, tête de série N.1 et 6e joueuse du monde, 31 ans. Il s’agira d’un premier duel entre la Stavelotaine, 24 ans, et l’Allemande sur le circuit.

Deux autres Belges jouent encore lundi à Palma. Elise Mertens, 21e mondiale, 4e tête de série, 23 ans, sera opposée au premier tour à l’Allemande Andrea Petkovic (WTA 71), 31 ans, bénéficiaire d’une invitation.

Kirsten Flipkens (WTA 80) rencontrera de son côté en entrée la jeune Américaine Sofia Kenin de 20 ans, 7e tête de série et 30e joueuse du monde.

Greet Minnen (WTA 128) avait elle été éliminée dimanche au premier tour des qualifications par la jeune Slovène de 18 ans, Kaja Juvan (WTA 129/N.9) 6-1, 7-5.