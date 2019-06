Marche inaugure le tourisme par LiFi, ou l’internet par la lumière

La ville de Marche va proposer un parcours touristique en centre-ville basé sur la technologie LiFi, ou l’internet par la lumière. Une première en Belgique.

Dès le 1er juillet, la ville de Marche proposera un parcours touristique en centre-ville basé sur la technologie LiFi, ou l’internet par la lumière. Une première en Belgique, se félicitent ce lundi les autorités et leur partenaire Engie.

Cette balade permettra aux visiteurs d’obtenir des informations sur les statues du centre-ville en se connectant à l’un des 13 luminaires du réseau LiFi installés à cet effet. «Cette technologie permet de communiquer avec un appareil (ordinateur, tablette, smartphone) muni d’un détecteur via le faisceau lumineux d’une lampe LED équipée d’un adaptateur», expliquent la Ville de Marche et Engie. «La lampe fonctionne via un simple réseau électrique existant, dont les informations qui y sont injectées sont transformées en signaux lumineux. Contrairement aux ondes WiFi qui peuvent être nocives pour la santé, le LiFi n’utilise que la lumière visible, pas d’ondes électromagnétiques, et ne se diffuse donc que dans la sphère du faisceau lumineux de l’ampoule LED. En haut débit, le LiFi est plus rapide que le WiFi.»

Le parcours de 2,5 km reprend 24 sculptures et statues à propos desquelles les visiteurs pourront consulter diverses informations via une tablette remise à l’un des deux points de départ, la Maison du Tourisme et le Famenne & Art Museum. La ville envisage d’ores et déjà d’autres applications. «Des contacts ont déjà été pris avec notre maison de repos», souligne le bourgmestre André Bouchat. «Et pourquoi pas, demain, implanter le LiFi dans nos crèches, nos écoles, voire dans l’administration communale?»