Quand une star des Belgian Cats taquine une star des Diables rouges

Emma Meesseman, star des Belgian Cats et de WNBA, a gentiment taquiné le Diable rouge Kevin De Bruyne sur les réseaux sociaux, suite à une photo diffusée par ce dernier.

Il y a quelques jours, Kevin De Bruyne, grand fan de basket américain, avait tweeté une photo de lui faisant voltiger son fils dans la piscine d’une villa de vacances, non sans ajouter ces quelques mots: «Je jette mon fils comme une balle de basket parce que la saison de NBA nous manque».

Throwing my kid like a basketball because we miss the nba season ?? pic.twitter.com/onq2M3Xqjt

Quelques heures plus tôt, les Raptors de Toronto venaient de s’offrir un premier titre suprême dans la ligue nord-américaine, refermant ainsi la saison 2018-2019.

Mais Emma Meesseman, l’une des stars des Belgian Cats, n’a pas hésité à gentiment taquiner le Diable rouge en répondant à son tweet: «Heureusement, on peut regarder les Belgian Cats à présent, et après il y a toujours la WNBA (NDLR: la version féminine de la NBA).»

Luckily we play with the @TheBelgianCats now, and after there is always @WNBA ?? ?? https://t.co/nnGzPUtN7Z