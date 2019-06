Un délire à 4 500 euros: le club amateur de Duckpond FC s’offre un tour d’honneur en bus impérial

Un petit club de district anglais s’est offert une balade à bord d’un bus à double étage, afin de célébrer son titre dans le petit bourg d’où il provient. Coût total de l’opération: 4 500 euros!

Quel joueur de football n’a jamais rêvé de célébrer un titre de champion en grande pompe? À l’instar des plus grands clubs, le Duckpond FC, équipe de Sunday League (football amateur) du Sussex s’est ainsi offert le luxe de parader dans sa petite bourgade au sommet d’un bus impérial.

Best end of season do in history.....the end #DPFC pic.twitter.com/jqluJiW4qd — Duckpond FC (@DuckpondFc) June 16, 2019

Ce petit délire aura tout de même coûté quelque 4 000 livres sterling (soit 4 500 euros) au club. Il s’agit déjà d’un troisième titre pour celui qui a été fondé en 2011 et qui a, déjà par le passé donc, goûté aux joies du titre… et de la balade en bus!

«Champions of Essex»

Par contre, cette fois, une nouveauté: le club a payé un petit avion de tourisme pour faire quelques tours dans le ciel avec une banderole annonçant la célébration de ce nouveau titre: «Nous voulons que le monde sache que nous avons gagné», a du coup déclaré à la BBC le joueur-entraîneur Michael Hammond. «Nous avons remporté toutes les divisions maintenant. Nous sommes officiellement la meilleure équipe de la Sunday League dans l’Essex.»

Derrière ce délire, se cache par ailleurs un message plus fort, plus symbolique encore, tel que Hammond l’explique sur le site de la BBC: «Le football amateur est en train de mourir, il y a beaucoup de clubs qui souffrent ou ont arrêté leurs activités. Mais c’est lors de jours comme aujourd’hui que tu réalises que ce n’est pas le niveau du football, mais la passion et l’engagement qui importent.»