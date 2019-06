Assassinat de Valentin Vermeesch: «Un réquisitoire extrêmement sévère» selon l’avocat de Killian Wilmet

Me Xavier Mercier, avocat de Killian Wilmet, commente le réquisitoire de l’avocate générale Pascale Schils. Il parle d’un réquisitoire «extrêmement sévère».

«Un réquisitoire extrêmement sévère mais qui est à la hauteur des crimes qui ont été commis. Il conviendra maintenant à la défense d’individualiser les peines pour chacun des accusés et d’obtenir la peine la plus adéquate possible, en tenant compte des éléments propres à chacun et en tenant compte des circonstances atténuantes que chacun pourra évoquer. L’objectif est d’obtenir une peine qui ne sera pas une peine de désespoir mais une peine avec une lueur d’espoir, pour des jeunes, de très jeunes gens.»

Quant au cas de Killian Wilmet, contre lequel l’avocate générale requiert le maximum légal, 30 ans de prison, l’avocat compte défendre une autre peine.

«Je ne peux pas suivre l’avocate générale quand elle dit qu’il n’y a pas d’espoir pour mon client. À la différence de l’autre accusé qualifié de psychopathe (NDLR: Alexandre Hart), Killian Wilmet n’a jamais bénéficié du moindre secours, de la moindre intervention. Quand on a un diagnostic posé ainsi sur un jeune homme de moins de 16 ans, on peut s’inquiéter de la position des experts alors qu’on sait que les personnalités évoluent jusqu’à 25 ans. Au contraire de ce que dit l’avocate générale, un suivi thérapeutique et psychologique est possible.»