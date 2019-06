La SNCB renforce son offre pour le week-end du grand départ à Bruxelles

Pour permettre au plus grand nombre d’assister au passage de la Grande Boucle, la SNCB augmentera son offre à raison de 40 trains supplémentaires répartis sur tout le week-end. ÉdA

La SNCB renforcera son offre de trains à l’occasion des deux premières étapes du Tour de France qui seront disputées à Bruxelles, les 6 et 7 juillet, a-t-elle indiqué ce lundi.

La circulation s’annonce compliquée à Bruxelles et dans ses alentours durant le premier week-end de juillet.

Pour permettre au plus grand nombre d’assister au passage de la Grande Boucle, la SNCB augmentera son offre à raison de 40 trains supplémentaires répartis sur tout le week-end. Des trains de l’offre régulière seront également renforcés vers et depuis Bruxelles.

Le 6 juillet, les voyageurs seront invités à descendre à la gare de Bruxelles-Central, située à proximité de la place Royale où aura lieu le départ de la course. Pour ceux qui souhaitent assister à l’arrivée à proximité du château de Laeken, des navettes de train gratuites entre la gare de Bruxelles-Nord et celle de Bockstael seront assurées entre 14h00 et 20h00.

Le lendemain, Bruxelles-Central sera à nouveau la meilleure solution pour le départ du contre-la-montre place des Palais. Cinq gares du réseau S permettront de se déplacer le long du parcours: Schuman, Boondael, Boitsfort, Etterbeek et Schaerbeek. Le lieu de l’arrivée étant situé à l’Atomium, pour les retours en train hors Bruxelles, c’est la gare de Bruxelles-Midi qui est conseillée.

Les voyageurs pourront bénéficier d’une réduction de 50% via le ticket week-end, utilisable du vendredi soir au dimanche.