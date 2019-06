VIDÉO | Anderlecht présente ses nouveaux maillots pour la saison 2019-2020

Le Sporting d’Anderlecht a présenté ses nouveaux maillots lors d’une conférence de presse à laquelle a pris part, pour la première fois, Simon Davies, le nouvel entraîneur venu épauler Vincent Kompany.

Fini Adidas, place à Joma. À l’occasion de la première conférence de presse de Simon Davies en qualité de coach au Sporting d’Anderlecht, le club bruxellois a présenté ses nouveaux maillots pour la saison 2019-2020.

Pour réaliser ces maillots, le club et la forme JOMA ont fait le choix de revenir aux couleurs historiques d’Anderlecht, à savoir le mauve et blanc. Le slogan «We Are Anderlecht» a également été apposé au bas des maillots.

Ceux-ci seront disponibles à la vente online dès cet après-midi, tandis que le fanshop sera, lui, ouvert mardi prochain.