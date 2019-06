Luis Garcia (ex-Eupen) entraîneur au CF Damm, à Barcelone

C'est officiel, Luis Garcia, l'ex-capitaine d'Eupen, va entamer sa carrière d'entraîneur en Espagne, au CF Damm.

Le club barcelonais du CF Damm a officialisé l'arrivée de Luis Garcia comme entraîneur du "Juvenil" (U19) du CF Damm, club barcelonais basé dans le quartier de Horta. À 38 ans et tout juste après avoir décroché son diplôme d'entraîneur UEFA Pro, Luis Garcia se montre cohérent, puisqu'il avait déclaré vouloir se rapprocher de sa famille (à Barcelone).

Cette signature confirme les informations de l'Avenir, qui affirmait dès samedi que Luis Garcia ne reviendrait pas à Eupen pour remplacer Claude Makelele.

À noter que le CF Damm est un club particulier. S'il porte le nom d'une entreprise brassicole espagnole, il poursuit un but social avec une importante école de jeunes et n'aligne pas d'équipe première. L'équipe du "Juvenil A", que va coacher Luis Garcia, est donc la formation la plus "haute" de l'organigramme de ce club barcelonais.

De son côté, l'AS Eupen espère officialiser la venue de son nouvel entraîneur rapidement. L'Espagnol Beñat San José a été approché.