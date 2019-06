VIDÉOS | NBA: les Lakers se mettent à nu pour attirer Anthony Davis

Un nouveau tremblement de terre a frappé la planète NBA et, plus particulièrement, la ville de los Angeles où les Lakers ont (enfin) réussi à s’offrir la All-Star de New Orleans, Anthony Davis.

Il s’agit du premier gros trade de cet été. Anthony Davis, l’ailier-fort des Pelicans (et capable de jouer en pivot), débarque aux côtés de LeBron James chez les Lakers. Dans l’autre sens, la franchise pourpre et or a lâché son meneur Lonzo Ball, l’ailier Brandon Ingram, le joueur de rotation Josh Hart et pas moins de trois choix de draft, dont le 4e choix de la draft 2019!

Si le coup est joli au niveau image et marketing, la franchise californienne prend toutefois un (très) gros risque. En laissant filer un paquet d’options actuelles et futures, elle pourrait rapidement tout perdre en cas de blessure de Davis ou James.

Mais gageons que le marché des transferts n’est pas prêt de se fermer à L.A. qui a désormais pointé son viseur sur Kemba Walker, le talentueux meneur de Charlotte qui arrive en fin de contrat chez les Hornets. Encore faudra-t-il, derrière ce big-three éventuel, penser à la rotation.

Toronto a ainsi rappelé aux Warriors qu’un big-5 ne suffisait pas à remporter un titre.

Reste à savoir aussi si les Lakers n’ont pas créé avec cet échange la future terreur de la conférence Ouest. La Nouvelle-Orléans va avoir de l’allure dès la saison prochaine, d’autant que les Pélicans choisiront les premiers lors de la Draft le 20 juin et pourront recruter le phénomène Zion Williamson, présenté à seulement 18 ans comme le nouveau… LeBron James.