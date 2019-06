Gold Cup: Haïti débute par une victoire grâce au Mouscronnois Pierrot

Frantzdy Pierrot a frappé deux fois et donné la victoire à son équipe. AFP

Le Costa Rica et Haïti ont idéalement débuté leur campagne dans la Gold Cup. Ils ont signé des victoires respectivement face au Nicaragua (4-0) et aux Bermudes (2-1), ce dimanche à San Jose, au Costa Rica.

Le Costa Rica n’a jamais été inquiété par le Nicaragua et a pris l’avantage dès la 7e minute par Bryan Oviedo, attaquant du club de 3e division anglaise de Sunderland. Douze minutes plus tard, Ceso Borges doublait la mise pour les «Ticos» qui ralliaient les vestiaires avec un troisième but, inscrit dans le temps additionnel par Elias Aguilar.

En seconde période, la Costa Rica a géré son avance, ce qui n’a pas empêché Allan Cruz qui évolue dans le Championnat nord-américain à Cincinnati d’ajouter un quatrième et dernier but.

L’autre rencontre de la journée a été plus indécise. Les Bermudes, qualifiées pour la première fois pour la Gold Cup et 174es au classement mondial, ont surpris Haïti en prenant l’avantage en tout fin de première période d’une tête de Dante Leverock sur corner.

Au retour des vestiaires, l’attaquant de l’Excel Mouscron-Péruwelz Frantzdy Pierrot a frappé deux fois et donné la victoire à son équipe.

La Gold Cup oppose tous les deux ans les meilleures nations d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes.