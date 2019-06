Footgate: le président contesté de la CBAS dans l’affaire des matchs truqués a été remplacé

Herman Huygens, qui a été nommé président des trois arbitres de la Cour belge d’arbitrage pour le sport (CBAS) qui doivent traiter la suspicion de trucage du match Malines – Waasland-Beveren (11 mars 2018) a été remplacé par Guy Hermans. La CBAS a confirmé cette décision ce dimanche soir sur son site internet.

Ce sont les supporters du FC Malines, présents dans la procédure disciplinaire en tant que partie intervenante, qui ont contesté Huygens. Le 13 juin 2019, l’avocat Tim De Hertogh a déposé une demande de récusation parce que, dans le passé, le président désigné a été membre de la commission des litiges, l’organe disciplinaire de l’Union royale belge de football (URBSFA). En conséquence, l’indépendance de Huygens pouvait être mise en doute, étant donné le rôle de l’URBSFA dans la procédure.

Entre-temps, Herman Huygens a été retiré de l’«Opération mains propres» et remplacé par Guy Hermans, juge au tribunal de commerce d’Anvers. Hermans siège en tant que président et est assisté à ses côtés par Marc Boudewijns et Philippe Billiet. Ces trois arbitres doivent se pencher sur les sanctions prononcées par la commission de litiges d’appel de l’Union belge le 1er juin.

Le FC Malines et ses quatre administrateurs condamnés, les supporters du FC Malines, les parties intervenantes de Lokeren et Tubize et les agents de joueurs Dejan Veljkovic et Walter Mortelmans ont fait appel de celles-ci.

La CBAS traitera le dossier des matchs truqués les 25 et 26 juin.