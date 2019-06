Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer

Ronald réalise des biscuits pour les chiens, 100% locaux et naturels. EdA

Des camions trafiqués pour économiser de l'AdBlue, une charte pour encadrer l'utilisation des trottinettes électriques à Charleroi et des biscuits pour chiens naturels et locaux ... Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce lundi 17 juin.

Des fraudes à l'AdBlue dans le transport routier

Sur le papier, les camions récents sont plus propres que les véhicules diesel. Mais des transporteurs trichent avec le système dépolluant pour économiser de l’AdBlue.

Une charte pour les trottinettes électriques

Des trottinettes électriques entravant les trottoirs, des usagers se déplaçant à des vitesses excessives sur l’espace public où ils mettent en danger les piétons: c’est ce que ne veut pas voir l’échevin de la Mobilité de Charleroi, Xavier Desgain (Écolo), en bord de Sambre. Il a élaboré un projet de charte pour en encadrer la location.

Il produit des biscuits pour chiens, naturels et locaux

C’est l’histoire d’une reconversion. Celle d’un citadin qui s’est installé à Focant, dans l’entité de Beauraing. «Un jour, j’en ai eu assez des étiquettes incompréhensibles des emballages de friandises pour mon chien.

Dernier du jogging, il avoue: «Je suis plutôt un sédentaire»

À 57 ans, Roberto Giarrocco est, encore, arrivé après tout le monde au Grand Jogging de Verviers. «Normal: je ne m’entraîne jamais», nous avoue-t-il.

Pourquoi il passe son CEB avec son iPad

Antonin, écolier à Saint-François Harchies, passera son CEB avec son iPAd. Un outil qui a changé sa vie d’écolier, qui évité son exclusion.

La radio séduit toujours

L’échéance du plan de fréquences approche: le CSA étudie 123 projets de radios et doit donner une réponse d’ici le 16 juillet au plus tard.Analyse du succès d’un média plus que centenaire.

Le Doudou: entre brutalité et fraternité

Comme chaque dimanche de la Trinité, un accès de folie collective traverse la Grand-Place de Mons. Il n'est pas encore midi, mais l'ambiance est déjà à son paroxysme autour de la corde. C'est ce qui délimite l'arène ensablée où se jouera une nouvelle fois le combat dit Lumeçon entre saint Georges, le dragon et leurs alliés respectifs. Un combat dont l'issue ne fait aucun mystère, où l'ordre triomphera sur le désordre.

La musique classique a aussi ses festivals

Elles sont sept. Sept manifestations incontournables de musique classique en Wallonie et à Bruxelles. Dès ce 26 juin à Namur et jusqu’à l’automne dans le Hainaut, elles vont proposer musique et spectacles, chacune avec ses spécificités mais avec quelques fils rouges communs.

Le point avec la directrice des Festivals de Wallonie, Isabelle Bodson.

Anderlecht reprend en attendant Vincent

Un mois après avoir clôturé l’une des pires saisons de leur histoire, les Anderlechtois reprennent déjà le collier ce lundi matin avec, au programme, les traditionnels tests physiques et médicaux dès mardi. Vincent Kompany n’arrivera que lundi prochain.

L'histoire (belge) du web

Le journaliste belge Quentin Jardon s’est lancé sur les traces de Robert Cailliau, cofondateur belge et oublié du web. Il en sort un livre où l'on l’histoire courte mais déjà incroyable du web.

