Un Américain pensait avoir acheté une villa, il se retrouve avec un bout de gazon de… 50 dollars

En Floride, un habitant du Comté de Broward pensait faire une affaire en achetant une villa à bas prix sur un site d’enchères avant de se rendre compte qu’il n’avait acheté qu’une bande de gazon de 30 cm sur 30 m.

C’est ce qui s’appelle se faire entuber. Alors qu’il croyait avoir fait une très bonne affaire en achetant une villa pour 9 100 dollars, Kerville Holness a très vite déchanté puisqu’il s’est retrouvé avec un petit lopin de gazon d’une valeur de… 50 dollars.

Lors d’une vente aux enchères en ligne de propriétés en défaut de paiement de taxes, ce Floridien avait flashé sur une villa d’une valeur de 177 000 dollars. Finalement, l’homme s’est rendu compte qu’il n’avait acheté qu’une étroite bande de terrain situé entre deux villas mitoyennes.

Kerville Holness bid at a Broward County auction of tax-defaulted properties $9,100 for what he thought was a $177,000 villa, in fact what he got was a 1-foot-by-100 foot strip of land. (https://t.co/cT2IxwYbZi…/man-south-florida-villa-governmen…)😂 (Photo: Google Earth) #scam pic.twitter.com/USko4zWy9y