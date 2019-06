Gouvernement wallon: Écolo propose une coalition «coquelicot», ouverte à la société civile

«Face à la gravité et à la complexité» de la situation politique en Wallonie, Écolo propose d’ouvrir le gouvernement régional à la société civile afin «de construire avec elle ce nouveau contrat écologique, social et démocratique dont la Wallonie a besoin», a expliqué le parti, ce lundi matin.

«Concrètement, nous aurions une série de ministres indépendants, issus de la société civile, garants de la réalisation d’une Déclaration de Politique Générale et Sociétale» au sein d’une coalition «coquelicot» – «une fleur des terrains vagues qui peut fleurir jusqu’à la fin du mois de juillet mais qui peut aussi avoir une deuxième floraison en septembre», a précisé le co-président des verts, Jean-Marc Nollet, dans «Matin Première» sur la RTBF.

«J’ai pris pas mal de contacts ces derniers jours dans le très riche vivier associatif wallon et j’en prendrai encore dans les jours qui viennent, y compris auprès d’acteurs plus institués. Comme beaucoup de ces acteurs, nous avons difficile à nous résoudre à considérer que PS et MR soient devenus incontournables, niant à ce point les signaux envoyés par les électeurs», a-t-il enchaîné en plaidant pour une nécessaire réconciliation des citoyens, de la société civile et du monde politique.

Pour ce faire, «nous devons travailler autrement et en finir avec l’idée d’un Parlement presse-bouton. Il faut sortir des clivages majorité-opposition. On l’a déjà fait en Wallonie avec la Commission Publifin, le Climat ou la transparence administrative. Demain, il faudra aussi y parvenir sur la biodiversité, le logement, le redéploiement économique,…», a poursuivi Jean-Marc Nollet.

« Nous pouvons faire de la contrainte politique actuelle une opportunité. Structurellement, la Wallonie est prête à être pionnière dans l’oxygénation de la démocratie. »

Et Écolo va même plus loin en proposant d’intégrer «la participation citoyenne à travers des panels citoyens, des commissions mixtes (moitié de parlementaires, moitié de citoyens), des consultations populaires régionales et même des décrets rédigés et déposés par les citoyens eux-mêmes qui viendraient les défendre au Parlement de Wallonie.»

«Nous pouvons faire de la contrainte politique actuelle une opportunité. Structurellement, la Wallonie est prête à être pionnière dans l’oxygénation de la démocratie», a encore indiqué le vice-président des écologistes selon qui «le cdH pourrait être un acteur central de cette autre manière d’envisager le fonctionnement démocratique en Wallonie». «Mais la proposition s’adresse en fait à chaque député individuellement, et collectivement: aux communistes, à Défi – car la logique pourrait être la même en Fédération Wallonie-Bruxelle – et à certains libéraux s’ils sont intéressés», a ajouté Jean-Marc Nollet.

«Les élections ont montré que les gens veulent plus de solidarité, plus d’écologie, a conclu Jean-Marc Nollet. Notre proposition est celle qui reflète le plus ce résultat.»