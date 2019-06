VIDÉO| Disparition de Théo: son père appelle WhatsApp à l’aide

Des détectives australiens enquêtant sur des homicides ont fait le déplacement depuis Sydney jusqu’à Byron Bay pour participer aux investigations sur la disparition de Théo Hayez dans la cité balnéaire fin mai, rapporte lundi le média public australien ABC.

Laurent Hayez, le père de l’étudiant belge Theo Hayez porté disparu en Australie, a formulé un appel à toute information pouvant contribuer à l’enquête en cours à Byron Bay pour retrouver son fils.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec la police lundi matin, il a également plaidé pour un accès aux données de la messagerie WhatsApp que son fils a utilisée. Après plus de deux semaines de recherches infructueuses, la police australienne se dit «déconcertée».

Arrivé en Australie en fin de semaine passée, Laurent Hayez s’est exprimé pour la première fois publiquement lundi matin lors d’une conférence de presse à Tweeds Head, localité non loin de la station balnéaire de Byron Bay où son fils Théo Hayez (18) a été aperçu pour la dernière fois le 31 mai.

+ LIRE AUSSI| «Nous n’avons pas localisé Theo mais nous continuons nos recherches»

«Si vous détenez une information mais que vous ne voulez pas traiter avec la police ou craignez de vous présenter, s’il vous plaît contactez anonymement le portail de signalement «crime stopper»», a prié Hayez.

Il ajouté qu’il était «vital» que les enquêteurs aient accès au compte de la messagerie WhatsApp de Théo Hayez «sans délai, chaque minute compte».

Il a confirmé que son fils avait eu recours à cette application la nuit de sa disparition. «Nous comprenons la politique de confidentialité et nous la respectons. Toutefois, il est question de fournir une assistance à une personne en grand danger», a-t-il insisté.

#BREAKING: The father of missing teen Theo Hayez has made an emotional plea for information on his son's whereabouts. #9News pic.twitter.com/zGQMLvWq5b