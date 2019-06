(Belga) Lundi, le temps sera ensoleillé et assez chaud, annonce l'Institut royal de météorologie. En cours de journée, les nuages auront tendance à se reformer avec le réchauffement diurne, mais l'impression de beau temps dominera. Les maxima iront de 21° en bord de mer à 25° en Campine. Le vent sera faible de sud à sud-est, devenant parfois modéré de sud à sud­-ouest l'après­ midi. Une brise marine de nord­-ouest se lèvera dans la région côtière et même partiellement dans le nord­-ouest.

Lundi soir et dans la nuit, le temps sera calme avec un ciel qui se dégagera dans toutes les régions. Les températures redescendront entre 10° et 15°, et le vent sera faible de nord ou de directions variables. Mardi, le temps restera ensoleillé et les maxima monteront jusque 27°. Il y aura néanmoins un risque d'averse en fin de journée. L'atmosphère deviendra progressivement plus instable dès mardi soir avec un passage pluvio­-orageux plus marqué durant la journée de mercredi.