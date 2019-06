Deux personnes interceptées sur un voilier en panne arrêtées pour trafic d'êtres humains

(Belga) Deux personnes interceptées sur un voilier en difficulté près de la côte belge à Ostende vendredi soir sont suspectées de trafic d'êtres humains. Le parquet a confirmé qu'il y avait à bord neuf ressortissants albanais en route vers le Royaume-Uni.

Le juge d'instruction a ordonné l'arrestation de deux personnes soupçonnées de trafic d'êtres humains. "La situation précaire des victimes a été exploitée, et leurs vies ont été mises en danger", selon Frank Demeester du parquet de Flandre-Occidentale, section Bruges. Une enquête va être ouverte pour mettre à jour l'organisation criminelle. Les garde-côtes ont reçu vendredi soir un appel à l'aide d'un voilier pour une panne de moteur non loin d'Ostende. Un bateau de sauvetage et la police maritime ont été déployés. Neuf personnes étaient à bord, affirmant être d'origine albanaise. Le parquet présume que les passagers se dirigeaient vers le Royaume-Uni. Il est de plus en plus fréquent que les transmigrants atteignent le Royaume-Uni de cette manière. (Belga)