Copa America - Le Qatar remonte deux buts et s'offre un partage face au Paraguay

Pour le premier match de son histoire en Copa America, le Qatar, l'une des deux équipes invitées de cette édition, a réussi à obtenir un partage 2-2 face au Paraguay, dimanche au Maracana de Rio de Janeiro. Le Paraguay menait pourtant 2-0.

Le Paraguay a trouvé l'ouverture dès la 4e minute grâce à un penalty d'Oscar Cardozo. Derlis Gonzalez doublait la mise en début de seconde période d'une superbe frappe des 25 mètres (56e). Le but d'Almoez Abdulla, une frappe enroulée de l'entrée du rectangle, était également de fort belle facture (68e). Boualem Khoukhi a égalisé pour le Qatar, champion d'Asie en titre, au terme d'une belle action collective, malgré une tentative désespérée de Rodrigo Rojas (77e). Dans ce groupe, la Colombie a battu samedi l'Argentine 2 buts à 0. La Colombie est seule en tête du groupe avec 3 points. Le Paraguay et le Qatar suivent avec 1. L'Argentine est dernière (0). Lors de la prochaine journée, mercredi, la Colombie affrontera le Qatar et l'Argentine jouera contre le Paraguay. Les deux premiers des trois groupes et les deux meilleurs troisièmes avancent au tour suivant.