Nouvelle élection à Neufchâteau - Dimitri Fourny, malgré la perte de sa majorité absolue, invite au dialogue

L'actuel bourgmestre de Neufchâteau, Dimitri Fourny (cdH), malgré la perte de sa majorité absolue, suite au nouveau scrutin communal organisé dimanche, n'évoque pas encore la perte des élections même si de toute vraisemblance sa liste «Agir Ensemble» sera renvoyée dans l'opposition par le jeu des alliances.

La liste de Dimitri Fourny se retrouve à égalité de 9 sièges sur 19 avec la liste «Pour Vous» de son principal adversaire, Yves Evrard (MR). La liste du bourgmestre sortant disposait avant d'une majorité absolue de 10 sièges. La troisième liste, la «3ème Piste», obtient un seule siège mais sera appelée à jouer les arbitres pour former une majorité. En terme de voix, la liste «Agir Ensemble», avec 2220 suffrage récoltés, reste toujours la première force politique de Neufchâteau. «Pour Vous» a récolté 2132 voix et la «3ème Piste», 585 voix. L'écart entre «Agir Ensemble» et «Pour Vous» n'est donc que de 88 voix. En raison du fait que sa liste reste la première en terme de suffrages, Dimitri Fourny explique avoir contacté les deux autres listes pour discuter. "Je les ai invitées à se voir lundi pour discuter afin que cesse le clivage à Neufchâteau", a indiqué dimanche soir Dimitri Fourny, déclarant cependant que les listes adverses ont déjà négocié. Le tête de liste «3ème Piste», Mariline Clémentz, a, elle, déjà annoncé avant le scrutin qu'elle refusait de s'allier avec la liste de Dimitri Fourny, inculpé dans le dossier de suspicion de fraude électorale par le biais de procurations entourant le scrutin d'octobre 2018, qui avait été annulé par le gouverneur du Luxembourg; ce qui a mené à un nouveau scrutin dimanche. "Alors que nous avions deux listes contre une, soit 39 candidats face à 19, les tendances ne changent pas", estime aussi Dimitri Fourny, au regard du score à la fois de sa liste mais aussi du sien en terme de voix de préférence. Il reste toujours premier à Neufchâteau avec 1665 voix de préférence, soit une perte de 33 voix par rapport au scrutin annulé d'octobre 2018. Lors de ce même scrutin, «Agir Ensemble» avait obtenu 10 sièges, «Pour Vous» avait 8 sièges tandis que la «3ème Piste» avait obtenu un siège. Mais le basculement d'un siège de la liste de Dimitri Fourny au profit de celle d'Yves Evrard s'était joué à 16 voix près. Au stade actuel, aucun accord de nouvelle majorité n'a déjà été annoncé.