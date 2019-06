Les Belgian Cats impressionnent et gagnent leur tournoi des Quatre Nations à Bruxelles

La Belgique s’est imposée face à la Chine 64 à 56 (mi-temps: 28-30) pour son troisième et dernier match du tournoi des Quatre Nations de basket féminin, dimanche au Palais du Midi à Bruxelles.

Les Belgian Cats, victorieuses de l’Espagne (65-61) vendredi puis du Canada (68-64) samedi, préparent leur championnat d’Europe du 27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie avec cette victoire dans leur tournoi devant l’Espagne, 2e, la Chine, 3e et le Canada, 4e.

Comme la veille, les Belges ont dû se chercher encore pendant une bonne partie du match effectuant encore beaucoup de rotations. Les Chinoises, qui ont dominé le rebond (42 à 30), ont mené de dix unités avant la pause. Dans le troisième quart, Julie Vanloo (11 pts) a aligné trois paniers à trois points de suite pour faire 39-32, mais un 0-15 permettait à la Chine de repasser devant à 39-47 peu avant la demi-heure.

Comme la veille encore, le money-time sera belge. Julie Allemand, 6 de ses 8 pts, et Kyara Linskens, 5 ses 10 unités, dans les deux dernières minutes ont fini fort pour permettre aux Belgian Cats de l’emporter avec un 22-7 soldant le quatrième quart-temps.

Emma Meesseman a terminé avec 9 points au compteur et Kim Mestdagh 8.

🇨🇳 We take the W in another close game against China 🙌🏻



🔥 @LinskensKyara (10 pts, 4 rebs, 3 asts & 1 stl)

🔥 @EmmaMeesseman (9 pts, 3 rebs, 4 ast, 4stls)

🔥 @JulieVanlooOff (11 pts, 3 rebs, 1 ast) pic.twitter.com/RHzw9DH2NS