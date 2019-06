VIDÉO | A 19 ans, Remco Evenepoel remporte le Tour de Belgique malgré une chute

Lauréat jeudi de sa première course élites, à Zottegem à l’arrivée de la 2e étape où il était arrivé en solitaire, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) a ajouté dimanche à son palmarès le classement final de la 89e édition du Tour de Belgique cycliste (2.HC).

Le champion du monde juniors en titre a témoigné à 19 ans d’une maîtrise parfaite de la course notamment samedi lors de l’étape-reine qui s’achevait à Seraing.

Le Français Bryan Coquard (Vital Concept) s’est imposé dimanche dans la 5e et dernière étape de ce Baloise Belgium Tour entre Tongres et Beringen (158,4 km) à l’issue d’un sprint massif marqué par une chute. Evenepoel y a été impliqué, heureusement sans dommage pour le coureur, qui a franchi la ligne attardé mais indemne. Il a été classé dans le même temps que les premiers. La 2e place est revenue au Français Pierre Barbier et la 3e au Letton Emils Liepins. Tom Van Aesbroeck, premier Belge, s’est classé 4e.

Au classement final, Evenepoel devance de 52 secondes Victor Campenaerts (Lotto Soudal), vainqueur de la 4e étape, et de 2:02 Tim Wellens (Lotto Soudal), qui s’était imposé dans la 3e étape contre-la-montre.

Evenepoel succède au palmarès à Jens Keukeleire, vainqueur en 2017 et 2018.

Leader @EvenepoelRemco was involved in a crash in the last km. As it happened in the last 3 km, it has no consequences: under loud applaus he wins the GC of the Baloise Belgium Tour.#BaloiseBelgiumTour #BelgiumTour pic.twitter.com/H5LYx7FbYX