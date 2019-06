(Belga) La protection civile néo-zélandaise a émis dimanche une alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,4 enregistré dans la matinée dans l'océan Pacifique près des îles Kermadec, un territoire néo-zélandais inhabité.

Après cette secousse à 10h55 (00h55 HB), à une profondeur de 34 km, et à 928 km au nord-est de la ville de Tauranga, sur l'île du Nord, selon l'institut géologique américain (USGS), "des courants inhabituellement forts et dangereux et des déferlements imprévisibles sont attendus près du rivage. Cela signifie une menace pour les activités sur les plages, dans les ports, dans les estuaires et pour la navigation des petites embarcations", a indiqué la protection civile. (Belga)