(Belga) Une voiture a percuté un pilier de pont samedi soir à Anvers, à l'issue d'une course poursuite avec la police. Cette dernière ne voulait pas, dans la nuit de samedi à dimanche, divulguer les raisons de cette poursuite, mais la voiture pourchassée a atteint des vitesses de plus de 100km/h sur des routes régionales, mettant en danger de nombreux usagers avant de finir sa route contre le pont.

Le conducteur du véhicule a été interpellé après le crash, ainsi qu'une deuxième personne qui avait sauté hors du véhicule avant l'accident. La course poursuite avait débuté hors d'Anvers, et avait été poursuivie par la police locale anversoise à partir de Merksem, quand la voiture avait quitté la E19 à Oude Bareel. La voiture avait ensuite emprunté de petites rues vers le pont reliant Merksem à Deurne par-dessus le canal Albert. En chemin, la voiture avait plusieurs fois empiété sur des pistes cyclables et trottoirs. Finalement, le véhicule a percuté un pilier du pont cycliste du Vaartkaai. La police a pu interpeller un suspect sur place. Un autre suspect, qui avait sauté du véhicule plus tôt, a été interpellé grâce à un hélicoptère de la police. (Belga)