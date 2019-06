24 Heures du Mans - Toyota toujours en tête après 8 heures, Vandoorne 4e et Vanthoor leader en GTE-Pro

(Belga) Toyota mène toujours après 8 heures de course et alors que la nuit est tombée sur les 24 Heures du Mans. Quatrième, Vandoorne (BR1-AER) est toujours à la lutte pour le podium. La Porsche de Laurens Vanthoor est en tête en GTE-Pro.

Le premier tiers de course est passé aux 24 Heures du Mans, en France. Les deux Toyota sont toujours en tête mais c'est désormais l'équipage Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Fernando Alonso (Sui/Jap/Esp) qui est en tête, après avoir profité des deux voitures de sécurité pour prendre le meilleur sur Mike Conway/Kamui Kobayashi/José Maria Lopez (G-B/Jap/Arg), qui est à 10 secondes mais qui semble avoir des problèmes de freins. Stoffel Vandoorne (BR1-AER) est toujours 4e avec les Russes Mikhail Aleshin et Vitaly Petrov. Ils ont occupé un moment la 3e place et n'ont connu qu'une petite alerte en heurtant des débris après la sortie de la Rebellion du Français Thomas Laurent. L'équipage n'a que 8 secondes de retard sur la voiture soeur de Stéphane Sarrazin/Egor Orudhzev/Sergey Sirotkin (Fra/Rus/Rus) qui est actuellement 3e. Elles sont toujours à un tour des Toyota de tête. La bagarre est toujours très intense en GTE-Pro où les huit premiers se tiennent en 30 secondes! C'est pour l'instant la Porsche de Kevin Estre/Michael Christensen/Laurens Vanthoor (Fra/Dan/Bel) qui mène la danse avec 10 secondes d'avance sur la Ferrari d'Alessandro Pier Guidi/James Calado/Daniel Serra (Ita/G-B/Bré). Maxime Martin (Aston Martin) est toujours en retrait avec les Britanniques Alex Lynn et Jonathan Adam. Ils sont 15è à un tour. En LMP2, c'est l'Aurus de Jean-Éric Vergne/Roman Rusinov/Job Van Uitert (Fra/Rus/P-B) qui mène alors que la Ford de Ben Keating/Jeroen Bleekemolen/Felipe Fraga (USA/P-B/Bré). (Belga)