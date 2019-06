Euro: les Belgian Cats poursuivent leur préparation avec une victoire contre le Canada

Victorieuses la veille de l’Espagne (65-61), les Belgian Cats ont ajouté un autre succès dans leur préparation en vue de l’Euro du 27 juin au 7 juillet en Serbie et en Lettonie. La Belgique s’est en effet imposée face au Canada 68-64 (mi-temps: 29-32) samedi au Palais du Midi à Bruxelles lors de la 2e journée du tournoi des Quatre Nations de basket féminin.

La partie a été d’une autre facture que la veille face aux championnes d’Europe espagnoles, mais la Belgique est allée chercher la victoire dans le money-time face à une équipe 7e de la dernière Coupe du monde où les Belges avaient fini 4es, en septembre dernier à Tenerife.

Cette fois sans Ann Wauters, laissée au repos ni Hatty Nawezhi, les Belges ont pu compter sur Antonia Delaere (14 points) et Jana Raman (12 points, 9 rebonds) qui ont pris le relais.

Kim Mestdagh a terminé avec 11 unités au compteur pour 6 rebonds et 5 assists, Emma Meesseman a ajouté 6 points, 6 rebonds et Julie Allemand a fini avec 6 points et 4 assists.

Menées longtemps dans la partie (avec un écart maximum de 8 unités à 19-28), les Belgian Cats ont recollé à l’entame du dernier quart-temps pour finir avec une seconde victoire à Bruxelles.

Philip Mestdagh et ses joueuses évolueront encore face aux Chinoises dimanche (17h00). La Chine, qui a battu le Canada vendredi (69-61), a perdu samedi contre l’Espagne (46-69).

Deux dernières rencontres de préparation sont programmées les 21 (21h30 à Wevelgem) et 22 juin (17h00 à Courtrai), à deux reprises contre l’Italie encore, avant le départ pour la Serbie le 24 juin.

La Belgique figure dans le groupe D à l’Euro avec la Russie, la Biélorussie et la Serbie, pays organisateur.

Une place parmi les six premiers offre un ticket pour les tournois de qualification olympique pour Tokyo 2020.