Tour de Hongrie: Krists Neilands gagne la 4e étape et conforte sa première place

Krists Neilands (Israël Cycling Academy) a remporté la quatrième étape du Tour de Hongrie (2.1) samedi entre Karcag et Gyöngyös-Kekesteto (138,1 km).

Le Letton s’est montré le plus fort dans un sprint en côte. Il s’est imposé devant les Hongrois Marton Dina et Attila Valter et conforte sa première place au général. La dernière étape est au programme dimanche.