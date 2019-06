VIDÉOS | Des policiers armés menacent violemment une famille afro-américaine… pour une poupée

Un couple de Phoenix a décidé de poursuivre la ville pour 10 millions de dollars, alléguant qu’ils avaient été illégalement arrêtés après le «vol» d’une poupée par leur fille de 4 ans. Plusieurs vidéos de l’arrestation choquante ont fait le tour du Web.

Les États Unis n’en ont pas fini avec les polémiques concernant le comportement des policiers blancs à l’égard des Afro-Américains.

Dans une édifiante vidéo datant du 29 mai dernier, on peut voir plusieurs policiers de Phoenix, toutes armes dehors, hurler sur les occupants d’une voiture. Dans celle-ci se trouvent Dravon et Iesha ainsi que leurs deux jeunes enfants, âgés de 4 et 1 ans.

Ce jeune couple afro-américain venait d’aller faire ses courses. Ce n’est qu’après leur sortie du magasin qu‘ils se sont aperçus que leur petite fille avait emporté une poupée avec elle. Prévenus par un appel anonyme, des policiers se sont rendus sur place et ont brandi leurs armes pour exhorter le couple à sortir de leur véhicule.

Un passant a filmé la scène où l’on peut notamment entendre les policiers menacer le couple avec une violence extrême: «Sors de cette p***** de voiture», «Je vais te mettre une balle dans la tête», «Quand je te dis de faire quelque chose, tu le fais», ou encore «Je pourrais te tirer dessus devant tes enfants.»

Alors qu’il est immobilisé contre une voiture de police, le père reçoit des coups dans les jambes et dans le dos. «Je suis désolé, je suis désolé», crie-t-il.

De son côté, la mère de famille est forcée de «mettre les mains en l’air» mais refuse car elle est enceinte et tient son bébé dans les bras. L’un des officiers de police lui ordonne alors de «mettre l’enfant à terre». Ce à quoi la jeune femme en pleurs répond: «Ce n’est qu’un bébé, je ne vais pas le mettre sur le trottoir!» avant d’être finalement arrêtée et emmenée par la police.

Another angle of the incident filmed by a different resident of the apartment complex where Ames and his pregnant fiancee were dropping off their kids with a babysitter show a Phoenix police officer trying to yank the child from the mother's arms. pic.twitter.com/pTb07lZAXD